Ariete: Lasciarvi alle spalle dicembre un po’ vi pesa: avete già elaborato progetti per il prossimo Natale...

Toro: Avete ricucito il tempo e più di qualche rapporto in questi giorni: siate orgogliosi di voi stessi più che mai!

Gemelli: Le aspettative familiari vi hanno reso difficile vivere le feste con leggerezza? Puntate sul Capodanno!

Cancro: Voglia di silenzio e ordine, dopo i raduni familiari. Prendetevi un pomeriggio di relax e cioccolata calda.

Leone: Le luci natalizie non sono niente a confronto con i vostri occhi: qualcuno vi ha acceso l’anima, ma chi?

Vergine: Qualcuno potrebbe essersi lasciato sfuggire un commento poco gradevole, contestualizzatelo meglio.

Bilancia: State già programmando le vacanze di Pasqua. Occhio a non perdere di vista il presente.

Scorpione: Qualcuno ha bisogno di voi e non vuole ammetterlo. Fate il primo passo, ma evitate consigli non richiesti.

Sagittario: Questo è un inverno speciale per voi: tutto è sgargiante come il vostro umore, pieno di vita e desideri nuovi.

Capricorno: Vi muovete sul confine sottile della felicità e della paura di rimanere delusi. Non è il momento di rimuginare.

Acquario: Chiudete gli occhi e ascoltate le sensazioni che si muovono dentro di voi. Tutte, eccetto la fame...

Pesci: Alcuni amici vi sembrano cambiati e no, non è l’atmosfera natalizia. Andate a fondo della cosa...

