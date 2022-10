Volete conoscere i segreti della Sardegna più selvaggia e incontaminata tra vino e buon cibo? Allora non perdetevi "La mia Sardegna", il viaggio on the road del giornalista cagliaritano Giuseppe Carrus, 45 anni, in onda ogni martedì alle 21,30 su Gambero Rosso Channel.

Carrus porterà non solo alla scoperta di vini, cantine e territorio, ma anche di birre, distillati e cocktail d’autore. E questa seconda serie sta già inanellando buoni ascolti tanto che in una puntata ha raggiunto i livelli di "Giorgione", il top dei programmi del Gambero Rosso.

"Diciamo che le costanti di ogni puntata sono due – racconta Carrus – una cantina e uno chef, ma è una serie dove stiamo il meno possibile in cantina e in cucina. Questo perché vogliamo raccontare il territorio, il paesaggio è la parte fondamentale”.

"Ecco – prosegue – il vino è uno strumento per parlare del territorio. Lo chef ad esempio fa una ricetta i cui ingredienti mi servono per parlare di territorio”.

