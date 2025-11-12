Il campione è ancora lui: Gabriele Casti supera il giro di boa della settimana di partecipazione a “La Ruota della Fortuna”, centrando la vincita record di 286.400 euro (più una Grande Panda).

Ieri, a dare del filo da torcere all’insegnante di Selegas in quella che è stata la sua settima puntata al game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, Prisca da Roma e Stefano da Striano, insegnante pure lui (ad Abbiategrasso), che l’ha tallonato fino alla fine.

La gara parte bene per entrambi, una soluzione a testa, l’avversaria, impiegata in un call center, invece fatica.

Mentre gira la ruota, Gabriele inciampa nella “bancarotta”, ma pian piano si riprende la scena, e tra un round e l’altro mette via 9.300 euro contro i 3.100 di Prisca e i mille di Stefano. Tra l’Express e il Triplete, Gabriele continua a condurre, ma l’ultimo round lo vince il collega napoletano, che però, per 100 euro, non vince la puntata.

Il 34enne sardo, che vive e lavora a Roma, dove gioca nella locale squadra di dodgeball, arriva a La ruota delle meraviglie con 21.300 euro, che sommati ai 10mila vinti nell’ultima sfida e ai 255.100 della vigilia fanno 286.400 euro. Il tetto dei 300mila è a un passo: stasera su Canale 5.

Ilenia Giagnoni

