Musica da camera per i “Mercoledì del Conservatorio”, la rassegna di concerti organizzata dal “Canepa” di Sassari. Il 24 aprile alle 19 (ingresso gratuito) salgono sul palcoscenico della sala Sassu la flautista Martina Porcheddu e la pianista Juliette Aridon.

La scaletta prevede in apertura la Sonata in La maggiore per violino e pianoforte di César Franck, arrangiata per flauto e pianoforte dal celebre flautista e compositore Jean-Pierre Rampal. Seguirà la Sonata in La minore “Arpeggione” D821 di Franz Schubert, arrangiata per flauto e pianoforte da Konrad Hunteler.

Martina Porcheddu, nuorese, ha conseguito la laurea di primo livello in Flauto al Conservatorio di Sassari lo scorso anno. Ha partecipato a diversi concorsi, tra cui il “Prime note” di Oristano, vincendo il primo premio nella categoria musica da camera “due flauti e pianoforte”. È inserita nell’ensemble di flauti “I Sileni” con cui ha tenuto svariati concerti.

Juliette Aridon, originaria di Parigi, si diploma a 17 anni al celebre “Conservatoire” della sua città. Consegue poi alla Hem di Ginevra il Bachelor e il Master of Arts e alla Hemu di Losanna e Friburgo il Master di Accompagnamento. Ottiene inoltre due diplomi di merito all’Accademia Chigiana di Siena. Ha suonato per la Radio nazionale svizzera, allo Steinway hall di Losanna, alla Salle Cortot di Parigi. Ha vinto il primo Premio assoluto al concorso Cremonesi di Milano e al concorso Les voix Buissionières di Parigi. Ha collaborato con lo Schweizer Opern Studio e il Teatro Kantor di Lione.

