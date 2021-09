C’è anche Erika Mattina tra le 25 finaliste del concorso di bellezza Miss Mondo Italia. Ma secondo gli odiatori della rete, ha superato la selezione soltanto perché è omosessuale.

A raccontarlo è lei stessa sui social, condividendo alcuni screenshot sulla pagina “Le perle degli omofobi” che gestisce con la compagna Martina Tammaro.

"Carina niente di che – le scrive un utente -. Resta il fatto che è passata solo perché è gay”. E ancora: “Siccome sei lesbica dichiarata, ti fanno passare a prescindere”. “Si sa cosa succede in quel mondo per andare avanti”. Ma anche: “Come tutti quelli che si dichiarano gay avete sempre un occhio di riguardo in più verso la società”.

"Siete di una tristezza incredibile, lasciatevelo dire”, commenta l'attivista 24enne di Arona. E purtroppo per lei non ci si ferma solo a questo. Riceve anche minacce di morte, spiega al Corriere della Sera: “Cose tipo: se vi becco per strada vi ammazzo, prego per farvi morire...”.

"Non so più quante volte siamo andate dalla polizia – continua - Abbiamo denunciato una settantina di profili, e sono solo i post più gravi e minacciosi. Alcuni sono profili fake, altri non sono rintracciabili, altri ancora spargono odio e poi vengono eliminati. Sono risaliti solo a due identità. Due uomini, un adulto e un ragazzo. L’adulto aveva incitato al bullismo contro di noi da un profilo con nome e cognome vero. Non lo abbiamo mai visto ma durante la causa civile (vinta) lui ha consegnato al nostro avvocato un foglio con scritte le scuse per quello che aveva detto”.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata