La cattedrale di Uta ad “Amici”, con le porte che si aprono per svelare due genitori e un fratello innamorati della loro Angie.

A pochi giorni dalla finale di “Amici di Maria De Filippi”, domenica 17 maggio su Canale 5, sorpresa per la giovane cantante di Uta, pronta all’ultimo rush assieme a Nicola, Elena, Emiliano, Lorenzo e Alessio.

A darle la carica è arrivata la famiglia: «Ora vorrei che chiudessi gli occhi e ci immaginassi in quella piazza, in quel divano e noi accanto a te», dice fuori campo la voce del fratello di Angie mentre lei sul divano guarda la piazza su cui si staglia Santa Maria di Uta e inizia a piangere, consapevole di quello che sta per accadere.

E infatti dal led wall spunta la sua famiglia.

L’abbraccio più speciale è quello riservato alla mamma: «Che bello vederti», le dicono. E poi: «Ci siamo sempre stati».

«Tu ci stai dando tanto», le ripetono. «Io mi ricordo i viaggi in macchina per portarmi al coro, le notti insonni, i viaggi per andare a Milano, dovevate prendervi il giorno al lavoro. Io mi ricordo tutto. Questi sono sacrifici», bisbiglia Angie.

«Che rifaremmo diecimila volte ancora – le dice la mamma -. Sii fiera di te». «Grazie di avermi insegnato tante cose», le dolci parole del fratello. «Sei tu che mi hai insegnato tante cose, sei il mio mentore», risponde Angie.

Angie, al secolo Angelica Ibba, è stata una delle protagoniste assolute di questa edizione di Amici 25: entrata nella scuola dopo essersi fatta notare tra TikTok, Ti lascio una canzone, The Voice e Sanremo Giovani, ha costruito puntata dopo puntata un percorso molto riconoscibile: voce graffiata, identità pop malinconica ben definita e una presenza scenica cresciuta durante il serale con una fanbase fedelissima.

In semifinale ha presentato l’inedito “Signorina”, che sui social è diventato rapidamente uno dei più commentati tra quelli dei concorrenti rimasti in gara.

(Unioneonline/D)

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