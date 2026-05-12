Cerimonia al Grand Theatre Lumiere per il via ufficiale al Festival di Cannes 2026. A condurre una fra le interpreti francesi emergenti, Eye Haïdara (già nominata ai Cesar e ai Lumiere) che è al festival anche come interprete di “L'Oggetto del delitto” di Agnès Jaoui, presentato nella sezione non competitiva dedicata alle anteprime Cannes Premiere.

Film d'apertura di quest'anno è il francese La Vénus Électrique di Pierre Salvadori con Pio Marmai, Anais Demoustier, Gilles Lellouche, Vimala Pons, Gustave Kervern, Madeleine Baudot. È una commedia romantica burlesca, ambientata nella Parigi del 1928. «Cannes celebra tutto ciò che amo del cinema - commenta Salvadori - la regia, l'audacia, la libertà e i cineasti. Cannes li scopre, li sostiene e li celebra. A suo modo, il mio film incarna tutta la fiducia e l'amore che nutro per la mia arte. Sono così orgoglioso e felice che sia il film d'apertura del Festival».

Tra i protagonisti della prima giornata del Festival anche Guillermo del Toro, che torna sulla Croisette per presentare la versione restaurata in 4k di "Il labirinto del fauno”, a 20 anni dal debutto a Cannes, dove ha ricevuto una standing ovation di oltre 22 minuti, la più lunga mai registrata.

Fra le star attese Barbra Streisand e Peter Jackson, Palme d'oro alla carriera; Demi Moore e Stellan Skarsgard nella giuria internazionale; Julianne Moore, alla quale andrà il Women in Motion Award, ma anche, tra concorso, fuori concorso, altre sezioni, incontri ed eventi nomi come Cate Blanchett, Javier Bardem e Penelope Cruz, Glenn Close, Tilda Swinton, John Travolta (che presenta il suo esordio alla regia, Volo notturno per Los Angeles) Kristen Stewart, Gillian Anderson, Bill Murray, Scarlett Johansson, Monica Bellucci, Sandra Huller, Adam Driver, Rami Malek, Ayo Edebiri, Woody Harrelson, Renate Reinsve, Michael Fassbender e Alicia Vikander, Hannah Einbinder, Sebastian Stan.

Senza dimenticare la parata di star del cinema francese (e non solo), fra i quali Isabelle Huppert, Adele Exharcopoulos, Lea Seydoux, Marion Cotillard, Virginie Efira, Catherine Deneuve, Guillaume Canet, Charlotte Gainsbourg, Gilles Lellouche, Lea Drucker, Daniel Auteil.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata