Piace il connubio musica barocca-chiese e monumenti storici. Per questo "Note senza tempo" nella sua VIII edizione coinvolge addirittura cinque centri del Nord Sardegna: Sassari, Alghero, Porto Torres, Castelsardo e Uri. Otto i concerti inseriti dal 23 maggio al 14 novembre nel cartellone del Festival Internazionale di Musica Antica, organizzato dall’associazione Dolci Accenti di Sassari.

Nella conferenza stampa di presentazione, tenuta in Camera di Commercio perché l'evento fa parte del progetto Salude & Trigu, il presidente della Dolci Accenti Calogero Sportato ha spiegato: «La nostra missione è quella di rievocare atmosfere create dai grandi compositori che hanno segnato un’epoca, riproducendo virtuosismi e sonorità il più vicine possibili a quelle originali attraverso una maniacale accuratezza tecnica e strumentale».

L’apertura della stagione è affidata all’Accademia del Festival de Musica de Caimari proveniente dalla Spagna, che il 23 maggio alle 18 apre il festival nella rinnovata sala Filippo Canu di Porto Torres.

Si prosegue il 29 (Porto Torres) e 30 maggio (Sassari) con i giovani dell’Accademia Galan e il Festival SYEMF. Il 6 giugno Alghero ospita l’Ensemble Benedetto Marcello. Il 4 luglio a Castelsardo c'è il gruppo vocale siciliano Amoris Laetitia. Il 4 settembre l’Orfeo Futuro farà tappa a Sassari e il giorno seguente a Uri. Sempre a Sassari il 4 ottobre arriva l’Ensemble Baroque Lumina. Il 14 novembre gran finale a Sassari con la prestigiosa partecipazione della Polifonica Santa Cecilia.

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