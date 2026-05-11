Fabrizio Moro e Fedez saranno i protagonisti dei festeggiamenti in onore della Santissima Trinità e della Madonna di Saccargia 2026, che animeranno Codrongianos dal 28 maggio al 1° giugno con un calendario ricco di appuntamenti religiosi, culturali e musicali. Un momento importante per il paese, poiché sarà occasione per mostrare i risultati di un gran lavoro di squadra, all’indomani del fruttuoso progetto Pnrr “Attrattività dei borghi storici” configurandosi come un evento di ampio respiro, capace di coniugare identità, tradizione e proposte contemporanee di attrazione turistica. Iniziamo dai big.

Tra gli appuntamenti più attesi del ricco cartellone, i concerti dei due artisti di rilievo nazionale: Fabrizio Moro, in programma venerdì 29 maggio alle ore 22 nel Parco di Saccargia con il live “Non ho paura di niente – 2026”, e Fedez, che salirà sul palco sabato 30 maggio alle ore 22, preceduto dal preshow firmato Sgribaz/Streetsmart. Il programma prenderà il via giovedì 28 maggio con l’inaugurazione del rinnovato Museo di Codrongianos e un concerto di musica classica con Arcos Ensemble e il soprano Antonella Masia. Nella giornata di venerdì 29 maggio, oltre al concerto di Moro, spazio anche ad attività culturali e laboratori presso la biblioteca comunale. Anche sabato 30 maggio sarà caratterizzato da eventi di comunità, pensato per riportare la gente a vivere il paese e a condividere la festa come si faceva un tempo: in programma, i giochi tradizionali dedicati ai più piccoli, seguiti da momenti religiosi e la veglia mariana. Il concerto di Fedez chiuderà la serata.

Il momento più importante della festa religiosa è rappresentato dalla Santa Messa solenne nella Basilica di Saccargia, il 31 maggio e, in serata sono previsti spettacoli musicali e danze tradizionali della Sardegna presso il Parco “Sas Mendulas”, recentemente inaugurato dall’Amministrazione comunale.

Le celebrazioni si concluderanno lunedì 1° giugno con la messa di ringraziamento e una serata dedicata ai canti dei “cantadores”. All’interno delle giornate di festa si inseriscono anche momenti strategici quali il rafforzamento del circuito museale integrato con la Basilica di Saccargia. Fondamentale il ruolo organizzativo del Comitato di Saccargia 2026 e della Pro Loco Codrongianos, in collaborazione con il Comune e con numerosi partner istituzionali e associativi del territorio.

«Siamo riusciti a costruire un programma di grande qualità – sottolinea il sindaco Cristian Budroni – capace di unire tradizione e innovazione, identità e visione. La presenza di artisti come Fabrizio Moro e Fedez rappresenta un’opportunità straordinaria per dare visibilità al nostro territorio e valorizzare concretamente il lavoro portato avanti grazie al PNRR. Saccargia 2026 non sarà solo un evento, ma un momento strategico: un punto di partenza per consolidare un modello di sviluppo che mette al centro cultura, turismo e comunità. In questi anni abbiamo dimostrato che anche un piccolo Comune può avere una visione ambiziosa e investire con decisione sul proprio futuro. Codrongianos vuole continuare a crescere, diventando sempre più un riferimento per lo sviluppo culturale e turistico del territorio».

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