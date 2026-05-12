Ariete: I colleghi apprezzano la vostra capacità di leadership: non siate insicuri e proseguite con le vostre idee!

Toro: Attenzione al burnout: impegnarsi al lavoro è doveroso, ma non potete dedicarvi solo a quello.

Gemelli: La vostra empatia vi aiuterà a risolvere una situazione delicata in famiglia, siatene orgogliosi!

Cancro: Avere delle aspettative in amore non è una colpa, anzi... non potete sempre mettervi in secondo piano!

Leone: A volte, provare a vedere il mondo con occhi differenti potrebbe aiutarvi a risolvere problemi di lunga data!

Vergine: Provate a farvi guidare dal cuore invece che dalla ragione, almeno quando si tratta di sentimenti!

Bilancia: La vostra emotività, che voi spesso sentite come un peso, è in realtà uno dei vostri più bei pregi...

Scorpione: L’amore non è solo è passione: è fatica, silenzi e litigi... ma non scappate quando le cose si fanno difficili.

Sagittario: La vostra forza sta nel vostro ottimismo, ma anche voi avete delle giornate no, non rimproveratevi...

Capricorno: La malizia è negli occhi di chi guarda! Non pensate sempre che il mondo stia tramando contro di voi...

Acquario: A volte, provate ad essere più realisti: sognare va bene, ma non perdete il contatto con la realtà!

Pesci: Essere buoni non significa necessariamente dire “sì” ad ogni richiesta... imparate a farvi rispettare!

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