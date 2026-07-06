Ariete – Una curiosità improvvisa vi spinge a imparare qualcosa di nuovo. Assecondatela senza pensarci troppo!

Toro – Mettete per iscritto ciò che vi preoccupa: vedere i pensieri sulla carta li renderà molto più gestibili.

Gemelli – Qualcuno ha bisogno del vostro ascolto, non delle vostre soluzioni. A volte basta esserci davvero per gli altri.

Cancro – Ringraziate chi vi sostiene in silenzio, senza chiedere nulla. Un grazie sincero vale più di mille parole.

Leone – Dedicate del tempo a chi vi fa ridere di gusto. La leggerezza è una cura che spesso sottovalutate.

Vergine – Festeggiate un piccolo successo invece di passare oltre. Riconoscere i traguardi alimenta la motivazione.

Bilancia – Affrontate una conversazione difficile che rimandate da settimane. La chiarezza vi alleggerirà la testa.

Scorpione – Non rincorrete l’approvazione di tutti. Bastano poche persone giuste a farvi sentire davvero apprezzati.

Sagittario – Una vecchia abitudine vi sta frenando più di quanto crediate. Provate a sostituirla con qualcosa di sano.

Capricorno – Una spesa pensata per voi stessi è giustificata. Investire nel proprio benessere non è mai uno spreco.

Acquario – Concedetevi di sbagliare senza farne un dramma. L’errore di oggi è la lezione preziosa di domani.

Pesci – Tornate a muovervi all’aria aperta anche solo per poco. Il corpo e l’umore ne trarranno un gran beneficio.

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