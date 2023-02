Che succede a casa Ferragnez?

Dopo gli scandali e scandaletti sanremesi, con il bacio di Fedez e Rosa Chemical e il rimprovero di Chiara Ferragni, fuori onda ma al lato del palco dell’Ariston, potrebbe esserci maretta nella coppia più famosa d'Italia.

Il rapper di Buccinasco, dopo essere scomparso dai social per qualche ora, ha postato le foto con il vincitore e altri artisti: «Congratulazioni a tutti gli amici artisti di questo Festival, vi voglio profondamente bene. Sono veramente felice per voi, godetevi questo meritato momento di gloria. Che l’amore trionfi sempre e comunque».

Poi un messaggio rivolto alla moglie: «Sono fiero di te. Ti amo».

Parole concilianti che però non chiudono il giallo sul famigerato bacio. Soprattutto dopo che è diventato virale il video in cui la co-conduttrice dell’ultima serata, durante una pausa pubblicitaria del Festival, lo rimprovera.

E sui social si moltiplicano i commenti di chi, alla fine dei conti, reputa che tutte le birbonate di Fedez (non solo il bacio ma anche la foto strappata del viceministro Galeazzo Bignami vestito da nazista e l’urlo con gli Articolo 31: «Giorgia legalizzala») abbiano messo in ombra la moglie, al suo esordio tv.

Lei intanto ricondivide gli iconici look sfoderati a Sanremo e ringrazia tutti (tranne il marito): «La scoperta più grande che ho fatto durante il Festival di Sanremo sono proprio le persone. Voglio ringraziare Amadeus e Giovanna Civitillo per avermi accolto e supportato e voglio ringraziare Gianni Morandi e Anna Dan per il supporto, la gentilezza e per il tempo passato insieme fuori dal teatro. Siete delle persone incredibili e una fonte di ispirazione, grazie per essere stati al mio fianco».

(Unioneonline/D)

