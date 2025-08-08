Ha rischiato di annegare il comandante del peschereccio affondato ieri pomeriggio nelle acque del Golfo dell'Asinara, a nord dell'isola. Al momento dell'incidente, a circa 26 miglia dal porto di Porto Torres, si trovava all'interno della pilotina, da cui è riuscito a liberarsi, uscendo dal finestrino.

A bordo della imbarcazione partita da Santa Teresa vi erano tre pescatori, fortunatamente tratti in salvo grazie all'intervento della Capitaneria di porto che ha dirottato un peschereccio della marineria turritana sul posto, così da recuperare immediatamente i tre naufraghi. In seguito il trasbordo sulla motovedetta Cp 871 della Guardia costiera specializzata nelle operazioni di soccorso. Il motopeschereccio, invece, è colato a picco.

Le operazioni si sono concluse quando i tre marittimi sono stati sbarcati nella banchina della Capitaneria di porto, per essere poi sottoposti ad accertamenti sanitari da parte del personale del 118. Il comandante è stato trasportato con l’ambulanza al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari per ulteriori accertamenti, mentre gli altri due membri dell’equipaggio sono rimasti a disposizione dell’Autorità Marittima per i primi atti di ufficio. Le indagini sulle cause e le eventuali responsabilità sono affidate alla Capitaneria.

Sul caso è intervenuta la sindaca di Santa Teresa, Nadia Matta, che ha espresso solidarietà e la volontà di sostenere i pescatori originari del paese della Gallura che hanno subito un grave danno economico. «A nome dell’intera comunità, desidero esprimere la nostra più sentita solidarietà a Domenico Pangrani per la difficile prova affrontata a causa dell’affondamento del suo peschereccio – ha dichiarato il primo cittadino tramite il suo profilo ufficiale -. Sappiamo quanto lavoro, passione e sacrificio ci siano dietro ogni giornata trascorsa in mare, e comprendiamo a fondo il dolore e la preoccupazione che una simile perdita può causare. Fortunatamente, la cosa più importante è che tutto l’equipaggio sia salvo. La sicurezza delle persone viene prima di tutto, e siamo grati che nessuna vita sia andata perduta. L’amministrazione comunale è al vostro fianco e farà quanto possibile per sostenervi in questo momento difficile».

