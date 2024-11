Dopo lunga trattativa il Comune e la Pro Loco di Castelsardo, avvalendosi della regia di Event Sardinia, hanno trovato l'accordo per il Capodanno con Elodie, la regina del pop italiano e anche attrice rivelazione, e Irama, il rapper che è sul podio degli artisti di Sanremo per copie vendute e certificate dalla Federazione Industria Musicale Italiana. Due artisti che rientrano pienamente nello spirito del bando per il Capodanno 2024 dell'assessorato al Turismo della Regione Sardegna, che il Comune di Castelsardo, assieme ad Alghero, Cagliari, Olbia e Sassari, si è aggiudicato per la fascia A, quella dei grandi eventi con piani di sicurezza di oltre 10.000 spettatori.

Elodie ha iniziato a farsi notare col secondo posto nell'edizione del talent show Amici di Maria De Filippi 2015/16 e da allora è stata un'escalation continua che l'ha portata ad essere popolarissima. Basti dire che terrà concerti anche negli stadi e persino in quello di Napoli, dove sarà la prima artista donna in assoluto. Ha raggiunto la consacrazione al Festival di Sanremo 2017 con il brano “Tutta colpa mia”. Il palco sanremese l'ha vista protagonista come concorrente anche nel 2020 (col brano “Andromeda”) e nel 2023 (“Due”). Ha svolto il ruolo di co-conduttrice alla seconda serata di Sanremo 2021. Nel 2022 ha debuttato al cinema come protagonista nel film “Ti mangio il cuore” di Pippo Mezzapesa e ha vinto il Ciak d'oro come rivelazione dell'anno, mentre il brano “Proiettili” da lei interpretato con Joan Thiele è stato premiato con il David di Donatello per la migliore canzone originale nell'edizione 2023.

Irama, originario di Carrara ma monzese d’adozione (il nome è Filippo Maria Fanti), ha all'attivo diverse partecipazioni a Sanremo: ha iniziato nel 2015 con Sanremo Giovani conquistandosi il diritto a partecipare l'anno seguente tra le Nuove Proposte. Nel 2017 ha vinto il talent show Amici di Maria De Filippi e pubblicato il primo album “Plume”. Nel 2019 (“La ragazza con il cuore di latta”), 2021 (“La genesi del tuo colore”), 2022 (“Ovunque sarai”) e 2024 (“Tu no”) è stato invece ammesso tra i Big del festival della canzone italiana. Irama ha ottenuto 52 dischi di platino e 4 dischi d'oro, corrispondenti a 3.625.000 unità di vendita certificate dalla FIMI. Nel 2024 risulta essere il secondo artista con più copie certificate nella storia del Festival di Sanremo in epoca FIMI.

Il sindaco Maria Lucia Tirotto: «Un Capodanno spumeggiante quello che vi presentiamo e che rende Castelsardo protagonista dell’ultima notte dell’anno italiano. Un evento che si fa spazio tra i grandi capodanni d’Italia grazie ad artisti di prim’ordine del panorama nazionale, in linea col nostro progetto amministrativo quello cioè di inserire Castelsardo nelle grandi vetrine dell’intrattenimento dell’isola e non solo. Un progetto che abbiamo iniziato a costruire già dal nostro insediamento estivo».

Per l'assessore comunale al turismo e grandi eventi Giuseppe Ruzzu: «Una nuova formula distintiva quella di quest’anno che apre le porte della città ai giovani e non solo, offrendogli un doppio spettacolo: un Capodanno festival che strizza l’occhio alle nuove tendenze musicali e format che vanno per la maggiore in Europa. È un Capodanno con stelle della musica italiana, un Capodanno pirotecnico, un Capodanno in sicurezza. È una Castelsardo che ti sorprende, che ti accoglie offrendoti sempre buoni motivi per visitarla in qualunque stagione all’anno».

© Riproduzione riservata