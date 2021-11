Co-conduttrice per una sera della trasmissione Le Iene, Elena Santarelli ha commosso il pubblico di Italia 1 con un monologo struggente sulla malattia che del figlio Giacomo.

Il bimbo, che oggi ha 12 anni, figlio della showgirl e dell’ex calciatore Bernardo Corradi, è stato colpito nel 2017 da un tumore al cervello. Un lungo calvario a lieto fine, visto che Giacomo è guarito, ma che ha lasciato decisamente il segno su mamma Elena.

“Questa sera non vi parlo della malattia di mio figlio”, ha detto, “ma di come si torna a vivere, durante e dopo la malattia”.

"Io mi sono vergognata di farlo. Ho sentito parole che mi hanno fatto sentire sporca. Tipo: ‘Ma come fai a lasciare tuo figlio solo?’. Mi sono vergognata di tornare a lavorare, di uscire a cena con mio marito. Persino di andare dal parrucchiere quando ho sentito un’altra donna sussurrare: ‘Che ci fa qui la Santarelli? Io con un figlio malato starei a casa’”.

Lei a casa ci tornava sempre: “E mi buttavo subito sotto la doccia per pulirmi dallo sporco che quegli sguardi mi avevano appiccicato addosso”.

Giudizi che l’hanno fatta sentire una mamma inadeguata: “Mi dicevo ‘Fai schifo, cosa ti è venuto in mente?’. Grattavo via lo smalto appena messo sulle unghie, mi sentivo male ad essermi presa un pezzo di vita per me. Quegli sguardi e quelle parole ti dicono che puoi stare solo accanto a tuo figlio, ti proibiscono di essere altro dalla malattia”.

Non finisce qui, “c’è un’altra cosa che ti impedisce di tornare a vivere”. Cosa? “Il senso di colpa per la fortuna che hai avuto, perché tante amiche che ho conosciuto in ospedale oggi non hanno più i loro figli. E quella fortuna sentivo di non meritarla più di loro. Così ho cercato di nascondere la mia felicità, ma loro mi hanno detto di non vergognarmi”.

Trattiene a stento le lacrime la Santarelli, e conclude così: “Mi sono sentita una madre sbagliata, ma non voglio farlo più. E non fatelo neanche voi, non abbiate paura di tornare a vivere”.

(Unioneonline/L)

