Anche Ed Sheeran colpito dal coronavirus, che nel Regno Unito sta contagiando al ritmo di 40-50mila persone al giorno.

Lo racconta il cantautore britannico su Instagram: “Hey ragazzi – scrive -. Nota veloce per dirvi che sono tristemente risultato positivo al Covid, quindi ora mi sto autoisolando e seguendo le linee guida del governo”. Adesso “non sono in grado di andare avanti con qualsiasi impegno di persona, quindi farò quante più interviste/esibizioni pianificate possibile da casa mia. Mi scuso con chiunque abbia deluso. State al sicuro”.

Un brutto colpo per i fan, considerando che il 30enne stava lanciando la promozione del suo ultimo album, “=” (Equals).

“In verità non sto benissimo – ha spiegato lui ieri ospite in video a ‘Che tempo che fa’ -. L'ho scoperto stamattina, devo stare molto, molto attento e devo stare in quarantena con mia figlia. Sono anche vaccinato, pensate se non lo fossi stato, sono imbarazzato e sto malissimo per questo anche se non dovrei vergognarmi perché succede a migliaia di persone ogni giorno, ma è una cosa a cui dobbiamo stare davvero attenti".

Positiva dunque anche la figlia di un anno avuta dalla moglie Cherry Seaborn: “Mia moglie non c'era e non è positiva, lei starà altrove, non vogliamo che stia male anche lei, le ho detto di farsi dei bei bagni, tornerà tra 10 giorni. Siamo positivi io e la bambina, staremo 10 giorni insieme da soli, è una cosa meravigliosa, non l'ho mai vista così a lungo, stavo due giorni e poi andavo via. Mia figlia e io stiamo bene insieme, il frigorifero è pieno e non facciamo altro che mangiare”.

Il cantante, con il suo “÷” Tour, detiene il record per la tournée più redditizia e vista nella storia della musica, con un incasso di più di 737 milioni di dollari e un pubblico di 8,5 milioni di persone: numeri che hanno superato persino lo U2 360° Tour degli U2.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata