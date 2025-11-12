La terza serata della seconda parte della rassegna generAzioni curato da Meridiano Zero ospita sul palco due band: Amiata Pop Musik e Morgue Snack Bar, due progetti che trasformano la musica in un’esperienza immersiva e imprevedibile. L’appuntamento è per sabato alle 21 nello Spazio Tev di Sassari. Il concerto è organizzato in collaborazione con il CAATS (Consorzio Artisti Artigiani Turritani Sardi) all’interno della rassegna “Il rumore delle pagine”.

Amiata Pop Musik è il gruppo italofono nato dall’incontro tra il poeta jugo-ticinese Marco Miladinović, il polistrumentista e ingegnere del suono Marco Guglielmetti e il compositore e cantante Matteo Simonin. Un trio che mescola influenze eterogenee, costruendo un universo musicale radicale e visionario.

Morgue Snack Bar porta sul palco una narrazione dal respiro cinematografico, dove suoni e parole si intrecciano in un viaggio che sfida i confini della canzone. Tra sperimentazione, sincretismi musicali e un feroce kabarett, la band costruisce un linguaggio originale, lontano dalle ripetizioni tipiche della spoken music. La band è composta da Fabio Daga (batteria), Sergio Spissu (basso), Antonio Loi (chitarra/tastiere), Francesco Marras (consolle) e Cristiano Mattei (voce/kazoo elettrico).

