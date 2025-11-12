Doppio concerto a Sassari con Amiata Pop Musik e Morgue Snack BarL'appuntamento rientra nella rassegna generAzioni
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La terza serata della seconda parte della rassegna generAzioni curato da Meridiano Zero ospita sul palco due band: Amiata Pop Musik e Morgue Snack Bar, due progetti che trasformano la musica in un’esperienza immersiva e imprevedibile. L’appuntamento è per sabato alle 21 nello Spazio Tev di Sassari. Il concerto è organizzato in collaborazione con il CAATS (Consorzio Artisti Artigiani Turritani Sardi) all’interno della rassegna “Il rumore delle pagine”.
Amiata Pop Musik è il gruppo italofono nato dall’incontro tra il poeta jugo-ticinese Marco Miladinović, il polistrumentista e ingegnere del suono Marco Guglielmetti e il compositore e cantante Matteo Simonin. Un trio che mescola influenze eterogenee, costruendo un universo musicale radicale e visionario.
Morgue Snack Bar porta sul palco una narrazione dal respiro cinematografico, dove suoni e parole si intrecciano in un viaggio che sfida i confini della canzone. Tra sperimentazione, sincretismi musicali e un feroce kabarett, la band costruisce un linguaggio originale, lontano dalle ripetizioni tipiche della spoken music. La band è composta da Fabio Daga (batteria), Sergio Spissu (basso), Antonio Loi (chitarra/tastiere), Francesco Marras (consolle) e Cristiano Mattei (voce/kazoo elettrico).