Ancora novità per la serie tv “Don Matteo”.

Dopo l’annuncio dell’addio al set da parte di Terence Hill, che nei prossimi episodi – in onda su Rai 1 nel 2022 – lascerà spazio a don Massimo, il sacerdote interpretato da Raoul Bova, c’è un’altra new entry.

Si tratta di Giancarlo Magalli, che reciterà nel ruolo del vescovo: avrà un ruolo centrale, quello del consigliere del protagonista che dovrà improvvisarsi investigatore.

Il presentatore affronta dunque questa nuova avventura, dopo la chiusura della sua esperienza a “I Fatti Vostri”.

Vent'anni fa il conduttore era in lizza proprio per il ruolo di protagonista al posto di Terence Hill ma decise di rifiutare per ragioni familiari: “Don Matteo è un rimpianto. Rifiutai perché non me la sentivo di stare otto mesi a Gubbio lontano da casa, allora avevo una famiglia e non volevo rinunciare a mia moglie e mia figlia. Di questo non sono affatto pentito”, aveva spiegato.

Magalli sarà impegnato anche nel quiz pomeridiano “Una parola di troppo” in onda su Rai2.

(Unioneonline/F)

