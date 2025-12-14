Dolianova, arriva "Natale tra musica e spettacolo"In programma esibizioni di break dance e ballo latino
Il centro del Parteolla ospiterà sabato prossimo la manifestazione organizzata dall'associazione Punto Musica. Nel piazzale delle Cantine di Dolianova, a partire dalle 15.30, si alterneranno spettacoli di musica, danza e magia.
In programma esibizioni di break dance e ballo latino, oltre alle performance degli allievi di Punto Musica (piano/synth experience, mater rock acustic session, street drummer e jam session).
Nel pomeriggio apriranno anche gli stand per la degustazione di vini e street food. Non mancheranno i balli e i canti della tradizione sarda con il Gruppo folk Città di Dolianova. Per i bambini la magia della casa di Babbo Natale con giochi e tanto divertimento.