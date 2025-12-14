Un’opera corale autobiografica che racconta la carriera di uno dei gruppi più popolari della Sardegna e l’amore per l’Isola. La città di Sennori ospita l’evento “Tazenda. S’istoria infinida”, il concerto-racconto della band storica dei Tazenda, in programma domenica 21 dicembre alle 19.30, presso l’Auditorium del Centro culturale Antonio Pazzola.

Un viaggio in cui musica e narrazione si intrecciano, trasformando il concerto in un vero racconto dal vivo. Il libro, da cui nasce il nuovo percorso, non è una semplice biografia musicale: S'Istoria Infinida ricostruisce trent'anni di storia dell'etnorock italiano attraverso gli occhi e le voci dei protagonisti della storia, ovvero Gigi Camedda e Gino Marielli, fondatori della band insieme al compianto Andrea Parodi.

Felice Liperi raccoglie episodi, visioni, radici, trasformazioni, raccontando come i Tazenda siano riusciti a portare la lingua e l'immaginario sardo in una dimensione popolare e nazionale. Dal libro che nasce l'omonimo concerto spettacolo con un format nuovo,in cui la narrazione si intreccia alla musica, dando vita a un racconto condiviso.

