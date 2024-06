Per Davide Mascia, originario di Esterzili, arriva un riconoscimento a livello internazionale. Il ventiduenne talento sardo ha vinto la ventunesima edizione del concorso "Altamira Gorizia Guitar Competition", manifestazione fra le principali in Italia per chitarra classica, nella categoria senza limiti di età ossia quella più alta. Un successo di spessore, in un evento che per molti dei precedenti vincitori ha fatto da apripista per l'avvio di una carriera da concertisti di fama internazionale. «È stato assolutamente inaspettato», dichiara Mascia, che nell'ultimo atto ha superato altri quattro partecipanti di cui uno proveniente dall'Italia, uno dalla Cina, una dalla Polonia e uno dall'Ucraina. «Speravo di riuscire ad arrivare in finale, quello sarebbe stato già un obiettivo raggiunto. Mi sono giocato bene le mie carte nell'esibizione nel turno eliminatorio, poi domenica sera sono salito sul palco nella mia forma migliore e ho reso al meglio».

Il trionfo

Mascia arriva da Esterzili, ha vissuto per gran parte della sua vita a Elmas e da tre anni sta studiando a Roma. A Gorizia, nella due giorni al Centro Chitarristico Mauro Giuliani, ha avuto la meglio su oltre trenta partecipanti superando la prima fase e poi imponendosi nella finale. In più, ha vinto anche il premio del pubblico, che si aggiunge a quello di una giuria composta da personalità della chitarra classica italiane ed estere. «Ho iniziato fin da piccolo a suonare», racconta Mascia. «Questa passione è diventata una professione e gradino dopo gradino sto cercando di costruirmela per poter vivere di musica. Questo concorso è un bell'assist per crescere ancora, a breve termine spero di poter entrare in una scuola, con l'ambizione di arrivare a lavorare in un Conservatorio». Per lui, dal concorso di Gorizia, un premio in denaro più quattro concerti, due giurie in altrettanti concorsi, una chitarra Altamira e la pubblicazione di un piccolo album su piattaforme digitali.

© Riproduzione riservata