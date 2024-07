Quarta edizione di “Danza nel Vento”, il gala internazionale ormai diventato un appuntamento imperdibile per gli amanti della grande danza. L’evento domenica 28 luglio alle 21.30 in piazza Vittorio Emanuele, a Santa Teresa Gallura. Un cast di stelle: da Nicoletta Manni, Étoile de La Scala di Milano di straordinaria grazia e talento, tra gli italiani più influenti al mondo nel panorama delle arti, a Sergio Bernal, Étoile spagnolo, star della danza, considerato dalla critica anche il più talentuoso ballerino di flamenco al mondo fino al talento straordinario dell’americano Julian Mackay, Principal Dancer del Bavarese State Ballet.

L’evento è diretto da Rossella Cardo con il patrocinio del Comune di Santa Teresa Gallura e il sostegno del Gruppo Delphina.

Anche quest’anno il pubblico di Santa Teresa vedrà susseguirsi sul palco i più grandi nomi della danza internazionale come Jacopo Tissi, Principal del Dutch National Ballet e unico italiano nella storia del Balletto ad entrare nell’organico del Teatro Bolshoij diventando il suo Primo Ballerino.

La vocazione internazionale di Danza Nel Vento continua con la magnifica Luiza Lopez Principal Dancer del Royal Swedish Ballet che calcherà il palocoscenico di Santa Teresa con Gustavo Carvalho Principal Ballet Am Rheim Dusseldorf. E ancora Antonio Casalinho, e Margarita Fernandes rispettivamente Primo Solista e Solista del Bayerishches Staatsballet di Monaco che hanno incantato il pubblico dei grandi teatri d’Europa, reduci dall’ultimo tour con Roberto Bolle.

Ci sarà anche Dustin Taylor, finalista dell’edizione 2023 di Amici: nella scorsa edizione del programma di Canale 5 aveva vinto nella gara di ballo la possibilità di potersi esibire sul palco di Danza Nel Vento.

Madrina della serata Alessandro Celentano, uno dei volti più conosciuti delle reti Mediaset, insegnate nel programma Amici di Maria De Filippi che con il suo rigore didattico e la sua pungente personalità ha saputo rendere quest’arte sempre più vicina al grande pubblico.

“Danza Nel Vento” offre anche la possibilità di studiare con grandi nomi grazie alle Masterclass organizzate per l’evento, come quella con la punta di diamante del balletto americano Julian Mackey e quella con Maura Paparo, già insegnante del programma Amici.

Da non perdere per i tanti appassionati un altro momento di grande prestigio: l’incontro con Nicoletta Manni, Étoile del Teatro alla Scala che, venerdì 26 luglio in Piazza della Libertà, alle 21, presenterà il suo libro autobiografico edito da Garzanti “La Gioia di Danzare” in collaborazione con Cooltour.

I biglietti di Danza Nel Vento e le informazioni sulle Masterclass sono disponibili sul sito danzanelvento.net

(Unioneonline)

