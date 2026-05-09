Bagno di folla al Conference Center di Porto Certo per il taglio del nastro del Porto Cervo Wine & Food Festival: madrina d’eccezione Daniela Ferolla, che ha inaugurato ufficialmente ieri sera la 15esima edizione dell’evento dedicato al mondo del vino e del food nel Mediterraneo. Nel ricordo del padre della Costa Smeralda Karim Aga Khan, che avrebbe compiuto quest’anno 90 anni.

Al taglio del nastro hanno partecipato Roberto Ragnedda, primo cittadino del Comune di Arzachena, Franco Carraro e Mario Ferraro, rispettivamente presidente e Ceo di Smeralda Holding, e Franco Mulas, Area manager Costa Smeralda. «Sono felice di essere qui per il taglio del nastro di una manifestazione iconica per la nostra destinazione”, ha detto Ragnedda. “In questo momento storico è un piacere e un’emozione testimoniare quello che sta avvenendo in questo territorio, in continua crescita, che dimostra ogni giorno il proprio valore. Siamo molto orgogliosi di rappresentarlo e lo facciamo sempre con quell'impegno e quella gratitudine che ha garantito a questa terra oltre 60 anni di turismo di eccellenza, di crescere insieme, andando a concretizzare quello che era il sogno dell’Aga Khan», ha aggiunto il sindaco della Costa Smeralda.

«A nome di Mario Ferraro desidero ringraziare tutti e congratularmi con Franco Mulas, perché questa iniziativa è stata voluta da lui nel 2008, inizialmente con l’obiettivo di allungare il più possibile la stagione», ha ricordato invece Carraro. «Oggi è una realtà consolidata, la stagione è già iniziata, tutti i negozi sono aperti e consideriamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo dati con il sindaco all’inizio del suo mandato, quello di allungare la stagione. Siamo una realtà importante, il turismo ha molti obiettivi, come quello di promuovere l'agricoltura nei territori. Ormai è passato più di un anno dalla scomparsa dell’Aga Khan e ancora una volta», ha concluso il presidente di Smeralda Holding, «vogliamo sottolineare quanto lui ha creato grazie alla sua visione. Ringrazio Mario Ferraro, Franco Mulas e tutti quelli che contribuiscono a rendere la Costa Smeralda uno dei luoghi più importanti al mondo».

Intanto, la quattro giorni del PCWFF prosegue con l’apertura al pubblico degli spazi espositivi. Oggi dalle 15 alle 18 il programma propone le degustazioni presso il Cervo Conference Center, a seguire (18.30) gli eventi “Fuori Fiera” al Nuna al Sole; il bis domani nell’ultima giornata.

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