Ritornelli contagiosi, videoclip spettacolari, coreografie studiate al millimetro. La formula perfetta del K-Pop da Seul ha conquistato anche Cagliari, come dimostra il grande successo dell’appuntamento andato in scena ieri sera a Palazzo Doglio, il “K-Pop Family Dinner Show”, che ha portato nel cuore del capoluogo quell’onda lunga coreana che negli ultimi vent'anni ha stregato il mondo.

Tra esibizioni dal vivo, mini scuole di ballo, giochi e laboratori creativi, piccole esperienze interattive guidate dagli animatori di Seconda Stella, partner dell’evento, bambini e genitori si sono ritrovati insieme immersi in quell’immaginario colorato che ha trasformato gruppi come i BTS e le Blackpink in autentiche superstar planetarie. E “K-Pop Demon Hunters”, il film d'animazione che negli ultimi mesi ha polverizzato ogni record sulle piattaforme di streaming, è solo la punta dell'iceberg.

La rivoluzione

Perché il fenomeno del K-Pop, un'enorme industria che vale intorno ai 5 miliardi di dollari con 89 milioni di appassionati sparsi in 113 diversi Paesi, 16 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e un numero incalcolabile di concerti in vari continenti, ormai non è più una nicchia per bimbi e adolescenti ma il risultato di due decenni di evoluzione culturale che hanno trasformato la Corea del Sud in una superpotenza dell'intrattenimento. Gli esperti parlano di “Hallyu”, una rivoluzione che ha esportato musica ma anche serie tv (come “Squid Game”), cinema (il film Oscar “Parasite”, per citarne uno), moda e nelle ultime tendenze anche cosmetica.

Le radici

I pionieri del genere risalgono agli anni ‘90 e ai primi 2000 quando gruppi come Big Bang, Girls' Generation, SHINee e Super Junior costruivano un modello destinato a fare scuola: canzoni pop contaminate da hip hop, R&B, funk e disco, look ipnotici e un rapporto quasi maniacale con i fan. Ma è nel 2012 che accade qualcosa di straordinario: con PSY e il tormentone “Gangnam Style” per la prima volta un video coreano invade televisioni, radio e social occidentali raggiungendo il miliardo di visualizzazioni su YouTube.

In classifica

Un vero apripista che spalancherà la strada a fenomeni come i BTS, il primo gruppo coreano a conquistare stabilmente le classifiche americane e britanniche: con oltre 45 milioni di dischi venduti dall'esordio sono oggi gli artisti di maggior successo di tutti i tempi in Corea del Sud. Un'influenza impossibile da ignorare tanto che per tre volte sono stati invitati a parlare all'Onu di bullismo, autostima, salute mentale e responsabilità verso il futuro. E poi le Blackpink, ambasciatrici di marchi di lusso come Chanel, Dior, Saint Laurent e Celine, e primo gruppo coreano ad esibirsi come headliner al Coachella, battendo tutti i record di visualizzazione del live con quasi 250 milioni di utenti collegati. Per arrivare agli eredi come i più recenti Stray Kids o le Ive, che ormai parlano direttamente alla Generazione Z dei loro problemi, dall'accettazione di sé stessi alla ricerca del proprio posto nel mondo, attraverso TikTok o Instagram.

Gli adepti

Tutti, con il potere dei social, sono stati in grado di generare delle fandom, potenti comunità di fan (come gli “Army” dei BTS o i “Blink” delle Blackpink) che organizzano raduni, eventi, flash mob e campagne online da milioni di persone. Una folla di adoranti che forse non sanno che le star che riempiono gli stadi di tutto il mondo hanno spesso alle spalle anni di formazione come “trainee”: selezionati in un'età compresa tra i 10 e i 16 anni dalle agenzie, hanno passato tutta l'adolescenza a prepararsi attraverso corsi di canto, danza, lingue straniere e presenza scenica. Il lato oscuro di una macchina gigante che, in un'epoca in cui il mondo sembra ripiegarsi su sé stesso, non annulla un effetto dirompente: quello di una musica nata a oltre 90 chilometri da qui che ha permesso a milioni di giovani di scoprire nuovi immaginari e imparare a guardare oltre i propri confini.

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