Sarà una chiusura dei festeggiamenti natalizi con il botto quella in programma a Villamassargia in occasione dell'Epifania: una “befana acrobatica” atterrerà in silenzio in piazza Pilar all'interno di una bolla trasparente per poi dare il via ad una spettacolare coreografia acrobatica all'interno della propria sfera magica.

L'evento è in programma il 6 gennaio alle 10.30. Protagonista della particolare esibizione sarà Susanna Defraia, ballerina di fama internazionale (miss Pole Dance Act Australia 2015) con ricco curriculum che annovera, tra le altre, esibizioni al Cirque du Soleil a Montreal e al Millenium Dome Show di Londra. «Anche per l'Epifania abbiamo voluto puntare su una rilettura degli elementi legati alla tradizione creando un'occasione d'incontro per tutta la comunità alla quale vogliamo regalare momenti di meraviglia e stupore» dichiara l'assessora alla Cultura Sara Cambula.

L'evento si aprirà con una coreografia di danza che vedrà protagonisti befane e spazzacamini e lascerà poi spazio ai giochi dedicati ai bambini, scanditi da musica e dj set. Poi il clou con l'esibizione della befana acrobatica. Un fotografo garantirà scatti omaggio per tutti. «L'idea è quella di rappresentare una befana non convenzionale, una Fata dell'Epifania che ammalierà tutti con la propria arte, volando all'interno di una bolla trasparente capace di richiamare quelle del grande albero di Natale della piazza che hanno custodito i pensieri e i desideri dei bambini del paese», spiegano Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia di Oggi Sposi & Exclusive Wedding, organizzatrici dell'evento e partner del programma natalizio ideato e gestito da amministrazione comunale e associazioni.

Un programma natalizio il cui simbolo è la grande natività sostenibile allestita (rispettando i dettami dell'amministrazione comunale) in piazza Pilar ed interamente realizzata con materiali del territorio, in un'ottica di risparmio energetico. Un presepe fatto di tronchi d'albero, paglia, muschio e sassi offerti dalle campagne del paese per esemplificare il rispetto verso l'ambiente, l'amore verso il prossimo e il nuovo patto tra uomo e natura, in ottica di lotta all'emergenza climatica.

