Ariete – Il fine settimana è per voi un momento di svago. I giorni liberi dagli impegni vi rimettono di buon umore e vi regalano leggerezza.

Toro – Vi manca trascorrere del tempo con una vostra amica. Cercate di ritagliarvi uno spazio per sentirla e recuperare il tempo perso.

Gemelli – Sono giornate intense ma anche molto stimolanti. Attenti però a non pretendere troppo dalle persone che vi stanno accanto.

Cancro – Vi piace stare al centro dell’attenzione e tra gli amici siete sicuramente tra i più espansivi e divertenti. La vostra energia contagia chi vi circonda.

Leone – Se avete dei figli, cercate di passare un po’ più di tempo con loro. A volte è necessario ritrovare il giusto equilibrio tra impegni e affetti.

Vergine – Questo sabato porta con sé tante novità. Potreste trovarvi presto davanti a una decisione importante: valutate con calma ogni possibilità.

Bilancia – Dedicate questo fine settimana a recuperare le energie perse e concedetevi un momento piacevole, magari organizzando un pranzo fuori.

Scorpione – Non date troppo peso a chi vi dice che le vostre idee non hanno futuro. Fidatevi di voi stessi e delle vostre intuizioni: potrebbero sorprendervi.

Sagittario – Amate stare a casa in compagnia dei vostri animali domestici. Godetevi con loro un po’ di meritato relax e lasciate spazio alla tranquillità.

Capricorno – Ultimamente alcune scelte potrebbero non aver dato i risultati sperati. Non temete: siete ancora in tempo per cambiare direzione.

Acquario – Il vostro modo di vedere le cose rischia di essere troppo negativo. Ricordate che non esistono soltanto il bianco e il nero: lasciate spazio alle sfumature.

Pesci – Se leggere vi piace, scegliete un nuovo libro per distrarre la mente, che in questo periodo sembra particolarmente irrequieta.

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