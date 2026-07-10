Le più belle voci della tradizione musicale sarda tornano a risuonare tra le vie del centro storico di Muros. Sabato 11 luglio, dalle ore 20, il paese ospiterà l’edizione 2026 di “Cantigos in Carrela" , l’appuntamento che ogni estate richiama appassionati di canto corale e cultura popolare in una serata che unisce musica, folklore e gastronomia.

La manifestazione, organizzata dal Coro Renato Loria di Muros con il patrocinio del Comune di Muros e dell’Unione dei Comuni del Coros, trasformerà il paese in un itinerario tra esibizioni itineranti e degustazioni dei piatti tipici della tradizione sarda, offrendo ai visitatori un’esperienza che valorizza l’identità del territorio.

Ospite d’onore sarà la Corale Louis Cuneaz et Frustapot de Gressan, formazione proveniente dalla Valle d’Aosta che, per l’occasione, sarà accompagnata dall’assessora ai servizi sociali del comune di Gressan, Michelina Greco. La partecipazione del coro valdostano rappresenta il naturale proseguimento dello scambio culturale avviato lo scorso anno, quando il Coro Renato Loria fu accolto a Gressan, consolidando un legame che oggi si rinnova nel segno della musica popolare e dell’amicizia tra comunità. Ad animare la serata saranno anche il Coro Boghes e Ammentos di Ittiri, il Balletto Ajò a Ballare di Florinas, il Coro di Florinas e il Cuncordu Lussurzesu, protagonisti di un percorso musicale che accompagnerà il pubblico lungo le caratteristiche “carrelas” del paese. Negli anni “Cantigos in Carrela” è diventato uno degli appuntamenti più attesi dell’estate nel Coros, capace di coniugare la promozione del canto corale, delle tradizioni popolari e delle eccellenze enogastronomiche locali.

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