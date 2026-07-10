Un angolo nascosto e al contempo mozzafiato del Campidano, scenario ideale per una serata di buon vecchio rock: a Las Plassas farà ritorno questo sabato il festival "Castle of Rock", in una scoppiettante quarta edizione che porterà in piazza Giovanni Paolo II ben sei band isolane, con la musica che comincierà alle 18. Un'iniziativa organizzata dal Comune con il sostegno di Regione, Fondazione di Sardegna ed Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, totalmente a ingresso libero e gratuito.

Per questo 2026 la manifestazione si sposterà nel centro storico della cittadina campidanese, coinvolgendo ancora una volta band emergenti dal territorio per farle convergere ai piedi del Castello, in una ricorrenza ormai stabilmente annuale. E non solo: il festival vedrà anche il raduno di Harley Davidson, radunando fanatici e amatori dell'iconico motociclo, in collaborazione con le crew di Golden Drakes MC e Steel Roses MC.

Si andrà così dallo schietto rock'n'roll del quintetto locale The Prisoners al punk con tendenze grunge e garage dei Teddy Daniels, passando per le cover pop in versione elettrica dei Deepers e l'ibrido rockabilly, punkeggiante e al contempo swing, degli Atomikah. Ancora, non mancheranno neanche le deviazioni alternative e metalliche con i Whisper of a White Bullet e neppure repertori più classici, con i tocchi blues, country e funk dei Roofers.

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