Bastano pochi accordi per ritrovarsi immersi nei colori, nei ritmi e nelle suggestioni della Spagna. Sabato alle 21, nella sala conferenze del Museo della Tonnara di Stintino, il soprano Silvia Felisetti e l’arpista Davide Burani saranno protagonisti di Viva España!, un divertimento musicale che unisce eleganza, virtuosismo e una vivace componente teatrale.

Primo appuntamento di Stintino Jazz&Classica 2026, la manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale LABohème in collaborazione col Comune, lo spettacolo è una scorribanda nella musica spagnola e spagnoleggiante, attraverso pagine immediatamente seducenti, interpretate con leggerezza e con un pizzico di umorismo. Un viaggio nel folklore iberico che con la sua forte identità ritmica e melodica, ha affascinato nel tempo alcuni tra i più importanti compositori e interpreti della storia della musica, da Rossini a Čajkovskij, da Bizet a Lehár, fino ad arrivare ai Queen.

Silvia Felisetti, soprano, svolge un’intensa attività tra musica da camera, lirica, musical e operetta. In quest’ultimo genere ha interpretato i ruoli principali dei titoli più celebri, superando le novecento rappresentazioni e collaborando con artisti come Corrado Abbati, Franco Oppini, Pippo Santonastaso, Lando Buzzanca e Massimo Bagliani. Davide Burani ha conseguito con lode il diploma superiore in Arpa al Conservatorio di Parma. Vincitore di concorsi nazionali e internazionali, si è esibito come solista e in formazioni cameristiche, collaborando con importanti orchestre italiane ed europee. Dal 2009 è docente all’Istituto “Achille Peri” di Reggio Emilia.

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