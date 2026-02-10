Dopo la pioggia, il vento forte con intensità di burrasca (e tempesta a est). Stando al nuovo bollettino della Protezione civile regionale della Sardegna dalla mattinata di domani (11 febbraio) «si prevedono venti da ovest localmente fino a burrasca sulle coste settentrionali e orientali, ma anche sui crinali». I fenomeni saranno in attenuazione dalla serata.

Giovedì (12 febbraio) si avrà una nuova e più marcata «intensificazione dei venti su tutta l’Isola che saranno forti da nord-ovest, fino a burrasca su ampie aree costiere, e localmente fino a tempesta sulle coste orientali e sui crinali».

Inoltre, per ovvia conseguenza, «si avranno mareggiate sulle coste esposte. I fenomeni saranno in attenuazione dalla mattinata di venerdì».

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata