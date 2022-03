Cosa ci aspetta oggi, 1 marzo, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Un nuovo mese ha inizio e per voi questo vuol dire nuove opportunità per fiorire, proprio come i primi boccioli...

Toro: Il vostro animo misterioso vi induce a non mostrarvi mai completamente a chi avete di fronte, il che vi fa guadagnare fascino.

Gemelli: La vostra dolcezza e l’attenzione ai dettagli hanno fatto breccia nel cuore di qualcuno che oggi vi dimostrerà il proprio affetto.

Cancro: A volte vi sentite in gabbia nella realtà che avete scelto per voi stessi... È solo una sensazione ma nasconde della verità!

Leone: È vero, siete per tutti l’anima della festa ma se proprio non siete dell’umore per fare baldoria se la caveranno anche soli...

Vergine: Quando vi sentite troppo lontani da casa ricordate che basta un colpo di telefono per avvicinarvi ai vostri affetti.

Bilancia: Mirate sempre alla perfezione e spesso ci arrivate vicini, ma non vi starete caricando di troppe aspettative?

Scorpione: Cercate sempre di mediare fra i colleghi per non arrivare al conflitto, ma a volte confrontarsi porta a risultati migliori...

Sagittario: Siete gelosi di ciò che avete raggiunto e non lasciate che qualcuno sminuisca il vostro percorso. Continuate così!

Capricorno: Oggi vi troverete contesi fra due litiganti... Non state a guardare ma partecipate alla discussione e prendete una posizione.

Acquario: Prendetevi una pausa dalla frenesia alla quale spesso vi sottoponete. Dopo un po’ di relax rendete sempre meglio.

Pesci: Quando vi trovate bloccati chiedetevi “quale potrebbe essere lo scenario peggiore?”. La razionalità scaccia la paura...

