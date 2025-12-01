Cosa dicono le stelle per l’1 dicembreLa giornata segno per segno
Ariete: L’inizio di questo mese vi scuote parecchio. Ci sono belle novità sul lavoro, quindi tenete alta la concentrazione!
Toro: In questo periodo in amore siete fuoco vero, ma attenti a non bruciare chi vi sta accanto...
Gemelli: Le vostre certezze iniziano a vacillare, ma voi restate fermi e solidi. La pazienza sarà la vostra forza!
Cancro: Un incontro inaspettato vi farà riconsiderare tutta una serie di vecchie scelte. Seguite il vostro istinto!
Leone: Idee frizzanti in testa e parole che incantano dalla bocca: oggi approfittate di questi fattori per brillare.
Vergine: Avete troppe cose in mente? Per cominciare, fate ordine nel caos. Svelti, prima che vi sfugga tutto...
Bilancia: In questa giornata le emozioni salgono a galla: ascoltatele pure, ma non lasciatevi travolgere.
Scorpione: Siete casa per molti vostri amici, ma adesso è arrivato il momento di pensare anche un po’ a voi.
Sagittario: La vostra ambizione ultimamente è salita alle stelle. Per questo, oggi saprete farvi notare con eleganza.
Capricorno: Muscoli e rabbia? Ricordate che non tutto si conquista con la forza. Provate invece con l’ascolto...
Acquario: I dettagli, come sempre, fanno la differenza. Ma occhio a non perdervi nel perfezionismo...
Pesci: Un progetto che avevate accantonato riprende finalmente forma. Questa volta potrà funzionare!