Ultimo appuntamento al Comunale di Sassari con la stagione lirico-sinfonica dell’Ente de Carolis. La chiusura è affidata a "Lucia di Lammermoor" di Gaetano Donizetti in scena nel teatro sassarese il 12,14 e16 dicembre.

Martedì 2 dicembre alle 17 nel foyer del teatro Comunale la presentazione grazie al consolidato format “Alla scoperta dell’opera” che svelerà la trama, le curiosità storiche e la genesi artistica e musicale della più famosa tra le opere serie di Donizetti.

A dirigere l’Orchestra del de Carolis in questo nuovo allestimento sarà il direttore d’orchestra Fabrizio Maria Carminati già applaudito a Sassari per la direzione del Nabucco nel 2023. Gradito ritorno anche per il regista Renato Bonajuto che ha diretto Tosca al Comunale nel 2024. Scene e costumi Alfredo Troisi, Il coro del de Carolis sarà diretto da Francesca Tosi.

Il cast vede nel ruolo di Lucia Rocio Perez, Sir Edgardo affidato a Matteo Desole. Mario Cassi interpreta Lord Enrico, Dario Russo è Raimondo Bidebent, Nicolas Resinelli Lord Arturo, Ginevra Gentile è Alisa e Mauro Secci interpreta Normanno.

