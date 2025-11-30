Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i cantanti in gara: ecco chi sono i trenta bigDa Fedez e Marco Masini a Patty Pravo, la lista degli artisti che ci saranno al prossimo Festival: «Un grande fermento musicale»
Carlo Conti annuncia – come di consueto al Tg1 delle 13.30 - i trenta cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo, in onda su Rai1 dal 24 al 28 febbraio 2026.
Un cast, dice, in cui «c'è tanta varietà e tantissimi esordi, oltre che un grande fermento musicale, a dimostrazione del fatto che la musica italiana è in continua evoluzione».
Nel corso della serata del 14 dicembre di "Sarà Sanremo” svelerà anche i titoli dei brani.
Ecco l’elenco completo:
Tommaso Paradiso
Chiello
Serena Brancale
Fulminacci
Ditonellapiaga
Fedez & Marco Masini
Leo Gassmann
Sayf
Arisa
Tredici Pietro
Sal Da Vinci
Samurai Jay
Malika Ayane
Luchè
Raf
Bambole di pezza
Ermal Meta
Nayt
Elettra Lamborghini
Michele Bravi
J-Ax
Enrico Nigiotti
Maria Antonietta & Colombre
Francesco Renga
Mara Sattei
LDA & Aka 7even
Dargen D’Amico
Levante
Eddie Brock
Patty Pravo
