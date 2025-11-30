Carlo Conti annuncia – come di consueto al Tg1 delle 13.30 - i trenta cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo, in onda su Rai1 dal 24 al 28 febbraio 2026.

Un cast, dice, in cui «c'è tanta varietà e tantissimi esordi, oltre che un grande fermento musicale, a dimostrazione del fatto che la musica italiana è in continua evoluzione».

Nel corso della serata del 14 dicembre di "Sarà Sanremo” svelerà anche i titoli dei brani.

Ecco l’elenco completo:

Tommaso Paradiso

Chiello

Serena Brancale

Fulminacci

Ditonellapiaga

Fedez & Marco Masini

Leo Gassmann

Sayf

Arisa

Tredici Pietro

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Malika Ayane

Luchè

Raf

Bambole di pezza

Ermal Meta

Nayt

Elettra Lamborghini

Michele Bravi

J-Ax

Enrico Nigiotti

Maria Antonietta & Colombre

Francesco Renga

Mara Sattei

LDA & Aka 7even

Dargen D’Amico

Levante

Eddie Brock

Patty Pravo

- IN AGGIORNAMENTO – 

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata