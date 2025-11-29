Arriva nell’Isola un grande interprete della canzone d’autore italiana: Marco Morandi, figlio d’arte, cantautore raffinato e intenso con una lunghissima carriera alle spalle.

Il figlio di Gianni Morandi e dell’attrice Laura Efrikian sarà protagonista di un evento che si preannuncia sold out in programma questa sera, sabato 29 novembre, alle ore 17 presso il caseificio Fanari Formaggi a San Nicolò D’Arcidano.

Ad aprire la serata la voce di Nicoletta Magnani, cantante ed interprete di eccezionale talento, accompagnata da Riccardo Zinzula, pianista, cantante, direttore della Corale Santa Cecilia di Arborea e a capo da oltre due anni della Scuola Civica di Musica del Comune di Oristano, l’importante istituzione municipale fondata 25 anni fa.

Classe 1974, Marco Morandi fa parte di una famiglia di artisti: oltre ai celeberrimi genitori è fratello minore di Marianna mentre il rapper Tredici Pietro, nome d’arte di Pietro Morandi, è figlio di Gianni e della sua seconda moglie Anna Dan.

Studia violino dai 5 ai 15 anni. Nel 1997, con alcuni compagni di classe, fonda i Percentonetto che partecipano con successo a Sanremo Giovani accedendo alle serate finali del Festival di Sanremo 1998 con il brano “Come il sole”.

Nel 1999 affianca il padre Gianni nelle quattro puntate di C'era un ragazzo, trasmesse su Raiuno.

L’anno dopo affianca Enrico Silvestrin alla conduzione del programma musicale televisivo Taratatà, mentre nel 2001 debutta al cinema partecipando al film “Liberate i pesci” diretto da Cristina Comencini e interpretato da Michele Placido, Laura Morante, Emilio Solfrizzi e Francesco Paolantoni.

Torna al Festival di Sanremo nel 2002 con il brano “Che ne so” e incide l'album “Io nuoto a farfalla” che prende il titolo dalla canzone omonima inedita di Rino Gaetano.

Per un triennio, dal 2004 al 2006, fa parte con la compagnia dell'Artistica del cast del musical Gian Burrasca Il Musical, vestendo i panni del protagonista Giannino Stoppani.

Nel 2009 ha lavorato sul canale Pokeritalia 24 come conduttore di poker on-line mentre a partire dall’anno precedente canta Rino Gaetano, sua grande passione, in giro per l'Italia insieme ai Rinominati.

Sull’onda di questi successi esce il suo secondo album da solista "Non basta essere te" mentre nel 2012 produce e scrive, insieme ad Augusto e Toni Fornari, lo spettacolo “Nel nome del padre storia di un figlio di…” in scena per molti anni riscuotendo un grande successo di pubblico e di critica.

L'8 ottobre 2013 è una data importante: all'Arena di Verona canta insieme al padre in occasione del Gianni Morandi - Live in Arena davanti a 15.000 persone.

Dal 2024 ogni martedì conduce insieme a Gino Castaldo una rubrica musicale all'interno del programma televisivo Bellamà di Pierluigi Diaco in onda su Rai 2 ma tra teatro e televisione sono tantissime le sue partecipazioni come attore, regista e cantante.

L.P.

© Riproduzione riservata