A Sassari l'8° Fiorenzo Serra Film FestivalTre giorni di proiezioni, in gara 30 pellicole
E' un'edizione speciale l'ottava del Fiorenzo Serra Film Festival, organizzato dal Laboratorio di Antropologia visuale della Società Umanitaria di Sassari. Da mercoledì a venerdì Sassari ospiterà proiezioni e masterclass gratuiti.
Il tema di quest'anno è “Maschere, oltre l’umano, riti e tradizioni etnografiche”.
Degli oltre 500 film in gara, provenienti da tutti i cinque continenti, ne sono stati selezionati 130 e quindi 30 per la finale, 13 nella sezione tematica e 12 in quella generalista intitolata ad Antonio Simon Mossa, che di Fiorenzo Serra fu collega e amico fraterno. Quest’anno è stata inoltre aggiunta una speciale sezione intitolata ad Antonio Bisaccia, storico direttore dell’Accademia di Belle Arti di Sassari scomparso due anni fa, in cui concorrono 5 film.
Le pellicole finaliste saranno proiettate il 3 e 4 dicembre dalle 15.30 nell’aula O del Dipartimento di Scienze dell’uomo e della formazione dell’Università, in via Zanfarino 62. Martedì 3 alle 10.30 nell’aula magna del Dissuf è inoltre prevista la masterclass di Felice Tiragallo e Cristiano Tallè, docenti degli atenei di Cagliari e Sassari, su antropologia visuale ed etnografia, mentre mercoledì alle 10, ancora in aula magna, Alessia Glielmi dell’Accademia Albertina di Torino parlerà sul tema “L’antropologo sul campo: osservazione, metodo e testimonianze”.
In occasione dei 60 anni de “L’ultimo pugno di terra”, capolavoro di Fiorenzo Serra, la Società Umanitaria-Cineteca Sarda ripropone poi in edizione rinnovata il volume Fiorenzo Serra, regista firmato dal giornalista Gianni Olla.