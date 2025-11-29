Cosa dicono le stelle per il 29 novembreLa giornata segno per segno
Ariete: Oggi partite con energia: un’attività dinamica vi rimette in moto e vi fa dimenticare la stanchezza passata.
Toro: Un piacere semplice diventa speciale. Dedicate tempo a ciò che amate: piccoli rituali regalano calma.
Gemelli: Sul lavoro la rapidità è un pregio, ma oggi serve metodo. Procedete con calma per evitare sviste.
Cancro: In famiglia il clima è sereno. Condividere gesti quotidiani vi fa sentire protetti e al centro dell’affetto.
Leone: Un hobby accende la giornata. Seguire ciò che vi diverte è il modo migliore per esprimere vitalità.
Vergine: La mente è attiva: vi torna voglia di ordine e di cura. Sistemare gli spazi vi regala leggerezza inattesa.
Bilancia: Una proposta serale vi sorprende. Accettarla significa aprirvi a esperienze che non vi aspettavate affatto.
Scorpione: Un legame affettivo si rinnova grazie a un momento intenso. Le emozioni oggi sono il vostro motore.
Sagittario: Vi sentite curiosi e pieni di slancio. Anche una breve gita o un cambio di scenario vi rigenera davvero.
Capricorno: Un confronto con un amico apre prospettive nuove. L’onestà diventa la chiave per rafforzare il rapporto.
Acquario: Vi lasciate coinvolgere da un’attività sociale. L’energia del gruppo vi regala entusiasmo e leggerezza.
Pesci: Il relax ha la priorità. Una serata tranquilla vi riporta equilibrio e calma interiore che cercavate da tempo.