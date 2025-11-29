L'incanto e la magia del cinema d'animazione ritornano a Sassari grazie al Sardinia Film Festival che spegne venti candeline. Dal 3 al 6 dicembre, l’evento organizzato dal Cineclub Sassari trasformerà le sale del Cityplex Moderno di Sassari in un crocevia internazionale per appassionati e professionisti.

Sotto la direzione artistica di Carlo Dessi affiancato da Apocaloso, saranno presentati corti e lungometraggi da tutto il mondo che spaziano tra stili e provenienze diverse, offrendo uno sguardo ampio sul cinema d'animazione contemporaneo e non solo. L’ingresso è libero e gratuito per grandi e piccoli.

Tra i pilastri della ventesima edizione del Festival ci sarà un importante “Omaggio a Hayao Miyazaki e allo Studio Ghibli” curato da Raffaelli, che accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso i capolavori che hanno ridefinito il cinema animato mondiale.

Il Festival rappresenta una vetrina cruciale per la nuova generazione di talenti e per le menti creative. Le serate saranno dedicate al Concorso ufficiale di cortometraggi, divisi in due categorie principali: le opere realizzate dalle Scuole di Cinema di Animazione e quelle create dai Professionisti indipendenti.

