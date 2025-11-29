Il chitarrista di Chick Corea, vale a dire Frank Gambale, guest star nell'evento "Tribute to Miles". Domenica alle 11, con replica alle 18, il Teatro Civico di Sassari fa da palco all'apertura dell'edizione numero 24 del festival “(To) be in jazz – I Concerti Aperitivo”, che vedrà l’Orchestra Jazz della Sardegna impreziosita da alcune star internazionali.

Per questa produzione originale, che apre il festival il pianista, arrangiatore e compositore Pino Jodice, ha elaborato un omaggio a Miles Davis, monumento della musica contemporanea proponendo una chicca assoluta: per la prima volta al mondo, l’intero repertorio dell’album Kind of Blue è stato arrangiato per l’organico di una big band.

A rendere questo evento davvero unico è la presenza del chitarrista Frank Gambale, vincitore di un Grammy Award, noto per oltre 35 anni di collaborazione con la Elektric Band di Chick Corea, oltre a John Patitucci, Dave Weckl e Return to Forever IV. I concerti includeranno anche brani della fase elettrica di Davis, come Human Nature e Tutu.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Blue Note Orchestra/Orchestra Jazz della Sardegna, in coproduzione con la Cooperativa Teatro e/o Musica

Al termine del concerto delle 11 seguirà la presentazione e degustazione dei prodotti dell’Azienda Agricola F.lli Pinna di Ittiri e dell’Associazione S’ischimadorza – Olivicoltori Ittiresi, in collaborazione con Ue.Coop.

© Riproduzione riservata