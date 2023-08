Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle.

Ariete – Entrerete presto in una nuova fase della vostra vita: ricaricatevi e armatevi di tutte le vostre energie!

Toro – Avevate richiesto più responsabilità sul lavoro e ora vi lamentate del carico. Avete voluto la bicicletta?

Gemelli – Il detto “lontano dagli occhi, lontano dal cuore” purtroppo per voi non sembra avere alcun beneficio...

Cancro – Non avete mai vissuto un periodo raggiante come questo e ancora stentate a crederci. Godetevelo appieno!

Leone – Ormai ne siete certi: dopo questo successo al lavoro acquisirete un nuovo ruolo, forse ancora più prestigioso.

Vergine – Da giorni siete tormentati da pensieri che vi fanno dubitare di ogni scelta fatta negli ultimi anni...

Bilancia – Amate queste giornate estive dove poter esprimere il meglio della vostra anima festaiola!

Scorpione – Scoprirete presto la sorpresa che ha in serbo per voi la vostra dolce metà. Non siate troppo curiosi...

Sagittario – Non c’è niente di più bello che girovagare e lasciarsi stupire: perché non organizzate un viaggio in solitaria?

Capricorno – Nemmeno voi sapete come abbiate resistito all’ultimo intenso periodo lavorativo, ma è fatta. Ora vacanze!

Acquario – Consapevoli della vostra forza e del vostro carisma, oggi siete pronti per affascinare tutti! Uscite!

Pesci – Siete sempre stati disponibili per gli altri in caso di necessità, ma ora siete voi ad aver bisogno di loro...

