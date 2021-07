Cosa ci aspetta oggi, 9 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Quando pensate molto a una persona vi capita di immaginare scenari futuri. Perché non iniziare una conversazione, invece?.

Toro – Sul lavoro fioccano le promozioni e voi non vedete l’ora di festeggiare! Il weekend è vicino e può essere l’occasione giusta.

Gemelli – Una gita fuori porta potrebbe aiutarvi a staccare da questo momento di forte stress. Cercate di svagarvi un po’...

Cancro – Non vi siete mai sentiti così sicuri della vostra relazione. Che sia il momento di fare un passo importante insieme?

Leone – Chi vi sta intorno vi stimola ogni giorno a migliorarvi. A volte, però, è anche giusto apprezzarsi come si è... Fateglielo notare.

Vergine – Non sentitevi in colpa se oggi sarete un po’ più lenti del solito sul lavoro. La settimana per voi è stata molto impegnativa.

Bilancia – La vostra proverbiale calma sta vacillando in questi giorni... Perché non lasciate perdere le malelingue?

Scorpione – Gli sguardi che avreste voluto per voi, sono per qualcun altro. Ma non lasciate che la gelosia vi consumi, reagite!

Sagittario – In famiglia siete sempre voi stessi ed è facile apprezzarvi così: spensierati e sempre pronti a rallegrare gli altri!

Capricorno – Coltivate le vostre passioni più profonde perché un giorno vi saranno utili anche in ambiente lavorativo...

Acquario – “La casa è dove si trova il cuore”, disse Plinio il Vecchio. E il vostro, dove vorrebbe abitare? Cercate di trovare una risposta.

Pesci – Forse gli affari non stanno andando bene come vorreste... Tenete duro e siate prudenti. Arriveranno tempi migliori!

