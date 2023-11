Cosa ci aspetta oggi, 6 novembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Se non avete ancora fatto il primo passo, la giornata di oggi è perfetta per fissare un appuntamento.

Toro: Sul lavoro si sbloccano diverse questioni irrisolte e avrete modo di concentrarvi su nuovi e stimolanti progetti.

Gemelli: Se avete progetti in ballo con il partner, questa è la giornata ideale per portarli avanti con successo.

Cancro: Riflettete bene sulla natura della vostra relazione, meglio essere prudenti ed evitare decisioni affrettate.

Leone: Alcuni problemi potrebbero tornare a galla, soprattutto in amicizia. Cercate di evitare le scenate.

Vergine: Giornata perfetta per far fiorire l’amore, come anche le amicizie. Ottimi influssi anche sul lavoro.

Bilancia: Prendete fiato e rilassatevi: oggi potreste avere l’occasione di vivere momenti davvero romantici.

Scorpione: Giornata più che positiva per i sentimenti: sentite finalmente chiarezza e provate emozioni genuine.

Sagittario: Qualche contrasto a livello lavorativo influirà anche sul vostro umore: attenti a non farvi coinvolgere troppo.

Capricorno: Non chiudetevi in voi stessi ma apritevi agli altri: nuovi incontri, soprattutto amorosi, sono dietro l’angolo.

Acquario: Sul lavoro non riversate le frustrazioni sugli altri, abbiate il coraggio di prendervi le vostre responsabilità.

Pesci: Tra alti e bassi la giornata vi farà sentire sulle montagne russe. Attenti a non perdere l’orientamento.

