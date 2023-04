Cosa ci aspetta oggi, 6 aprile, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Avete sottovalutato un problema con il partner pensando che se ne dimenticasse? Ora tocca chiarirsi...

Toro: Pensate già al weekend rilassante che vi aspetta, ma ricordatevi che mancano ancora due giorni di lavoro.

Gemelli: Ogni volta vi promettete che imparerete dai vostri errori ma puntualmente ci ricadete. Quando maturerete?

Cancro: Se siete preoccupati per la salute di un amico stategli più vicino, ma con discrezione, senza darlo a vedere.

Leone: Per migliorare i rapporti sul lavoro con un collega non vi servirà altro che contare fino a dieci prima di parlare.

Vergine: Per voi “Aprile dolce dormire” si riferisce a uno stallo amoroso in cui vi trovate da tempo. Provate a reagire!

Bilancia: Un antico proverbio africano dice: “Un uccello ciarliero non costruisce il nido”. Fatene tesoro sul lavoro.

Scorpione: La vostra natura lamentosa e ombrosa oggi sarà messa a dura prova, ma voi saprete resistere.

Sagittario: In romanticismo non vi batte nessuno, ma state attenti a non esagerare: il partner potrebbe non gradire.

Capricorno: La vostra solita e continua preoccupazione sul futuro vi fa perdere di vista il presente: ci avete mai pensato?

Acquario: Al lavoro ultimamente vi sentite insoddisfatti: perché non cercare altro, visto che ci pensate da tanto tempo?

Pesci: Siete bloccati in una frequentazione che non evolve. Meglio chiuderla che restare nell’incertezza...

