Cosa dicono le stelle per il 5 settembreLa giornata segno per segno
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ariete – Una conversazione profonda vi lascia arricchiti e un po’ scossi. Le idee migliori nascono dagli incontri.
Toro – Avete voglia di dedicarvi a qualcosa di manuale e concreto. Le mani occupate liberano la mente...
Gemelli – Un’attesa che vi logorava sta per interrompersi. Presto saprete e in un modo o nell’altro potrete ripartire.
Cancro – Il desiderio di sicurezza combatte con la voglia di rischiare. Trovate un giusto punto di incontro.
Leone – Una gratitudine improvvisa vi commuove. Fermatevi a considerare le cose belle che avete: la lista è lunga.
Vergine – Vi accorgete di essere il porto sicuro per qualcuno. È un onore che vi rende più forti e più responsabili.
Bilancia – Il bisogno di leggerezza reclama spazio. Concedetevi qualcosa di frivolo senza doverlo per forza giustificare.
Scorpione – Vi tenta la voglia di controllare ogni dettaglio. Provate a mollare la presa: l’imprevisto a volte premia.
Sagittario – Un controllo medico per quel fastidio potrebbe rivelarsi illuminante, ma non preoccupatevi troppo!
Capricorno – Una scelta rimandata torna a bussare con insistenza alla vostra porta. Datele una risposta definitiva.
Acquario – Un piccolo cambiamento nell’aspetto vi ridà slancio. Basta rinnovare l’involucro per sentirsi nuovi dentro.
Pesci – Sentite che è ora di alzare l’asticella. Le vostre capacità sono cresciute più di quanto osiate ammettere.