Ariete – Una conversazione profonda vi lascia arricchiti e un po’ scossi. Le idee migliori nascono dagli incontri.

Toro – Avete voglia di dedicarvi a qualcosa di manuale e concreto. Le mani occupate liberano la mente...

Gemelli – Un’attesa che vi logorava sta per interrompersi. Presto saprete e in un modo o nell’altro potrete ripartire.

Cancro – Il desiderio di sicurezza combatte con la voglia di rischiare. Trovate un giusto punto di incontro.

Leone – Una gratitudine improvvisa vi commuove. Fermatevi a considerare le cose belle che avete: la lista è lunga.

Vergine – Vi accorgete di essere il porto sicuro per qualcuno. È un onore che vi rende più forti e più responsabili.

Bilancia – Il bisogno di leggerezza reclama spazio. Concedetevi qualcosa di frivolo senza doverlo per forza giustificare.

Scorpione – Vi tenta la voglia di controllare ogni dettaglio. Provate a mollare la presa: l’imprevisto a volte premia.

Sagittario – Un controllo medico per quel fastidio potrebbe rivelarsi illuminante, ma non preoccupatevi troppo!

Capricorno – Una scelta rimandata torna a bussare con insistenza alla vostra porta. Datele una risposta definitiva.

Acquario – Un piccolo cambiamento nell’aspetto vi ridà slancio. Basta rinnovare l’involucro per sentirsi nuovi dentro.

Pesci – Sentite che è ora di alzare l’asticella. Le vostre capacità sono cresciute più di quanto osiate ammettere.

© Riproduzione riservata