A Berchidda in concerto Elio e le Storie TeseCome la carta di un menù, prima di ogni concerto i fan possono votare sul sito ufficiale le quindici canzoni che vogliono ascoltare
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Elio e le Storie Tese arriva a Berchidda: in occasione della festa patronale del paese gallurese dedicata a San Sebastiano e a Santa Lucia, la band milanese, domani, sbarca con il tour ‘À la carte’, un format in cui la scaletta viene scelta dal pubblico, generando una line up personalizzata.
Come la carta di un menù, prima di ogni concerto i fan possono votare sul sito ufficiale le quindici canzoni che vogliono ascoltare.
Ingresso gratuito in Piazza del Popolo alle 22, quella di Berchidda è una delle ultime quattro date del tour, cominciato il 3 luglio, e la terza in Sardegna dopo Lanusei e Cagliari che hanno ospitato il gruppo nel corso di quest'estate.