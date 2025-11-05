Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: In mezzo alle contraddizioni che vi circondano, sperimentate un’armonia che non avevate mai provato.

Toro: Buttarvi a capofitto nelle cause perse non è sempre una buona idea. Rinunciate, per questa volta...

Gemelli: La situazione vi invita ad analizzare le vostre esigenze rispetto alla famiglia e agli affetti più cari.

Cancro: Allenate l’arte della seduzione. Il vostro obiettivo non è così disinteressato come vorrebbe farvi credere.

Leone: Un pizzico di buona sorte vi mette al riparo dagli imprevisti e vi regala qualche entrata imprevista.

Vergine: Finalmente avrete l’opportunità tanto attesa di scendere dalla giostra e di fermarvi a pensare.

Bilancia: Una maggiore considerazione per le idee dei collaboratori favorisce un’intesa più solida ed efficace.

Scorpione: Gli amici riescono a dimostrarvi quanto tengono a voi. Sarete in grado di ricambiare il favore?

Sagittario: È necessario dare ascolto ai consigli di qualcuno che già in passato ha saputo capirvi e supportarvi.

Capricorno: Arriverà un segno convincente da parte di un partner che finora è parso poco attento ai vostri bisogni.

Acquario: Emerge un sentimento rimasto a lungo nascosto. Giusto assecondarlo, ma non farsi sopraffare.

Pesci: Per non sentirvi soverchiati dai problemi, agite per priorità scegliendo l’ambito che vi sembra più urgente.

