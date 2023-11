Cosa ci aspetta oggi, 5 novembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: La perseveranza porta sempre grandi risultati in amore, ma attenti a trasformarla in sfinimento eccessivo...

Toro: Troverete la vostra forza interiore quando vi schioderete dal divano su cui poltrite da tutto il weekend...

Gemelli: I momenti speciali con gli amici sono sempre più rari a causa del lavoro e della famiglia. Vivili al meglio!

Cancro: Comincerete a dare più credito ai vostri amici nel momento in cui smetterete di sottovalutarli di continuo.

Leone: L’impressione che ha la gente di voi è di persone molto socievoli. Ma anche voi avete i momenti no...

Vergine: Gentilezza e comprensione saranno le vostre alleate per supportare al meglio un famigliare in difficoltà...

Bilancia: Siete prossimi ad alzare bandiera bianca sul fronte relazioni, ma non mollate! Troverete la persona per voi.

Scorpione: Perennemente disinvolti e socievoli saprete attirare nella vostra rete molti potenziali partner...

Sagittario: Amare davvero qualcuno alle volte significa lasciarlo andare. Ci avete mai riflettuto veramente?

Capricorno: Non avete piani per oggi, se non uno: sparire dai radar relazionali e stare sul divano a guardare un bel film.

Acquario: Nuove opportunità da cogliere si offriranno a voi e vi daranno la possibilità di cambiare la vostra vita!

Pesci: Se sembrate giù di corda o malinconici, curatevi con una buona cioccolata calda e un bel film...

