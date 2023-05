Ariete: Oggi marciate verso l’ufficio con aria di sfida, ma attenti: ricordate che fine ha fatto Napoleone...

Toro: In questi giorni tira una brutta aria in ufficio tra i vostri colleghi e il capo. Provate a mediare tra le parti...

Gemelli: Dite di essere pronti per una relazione, eppure al momento del dunque vi tirate sempre indietro...

Cancro: Avevate detto basta a una relazione tira e molla eppure ci siete ricascati...Quando ci darete un taglio?

Leone: In queste settimane siete focalizzati sui vostri obiettivi, non c’è tempo per le distrazioni. Bene così!

Vergine: Mantenere la calma nelle situazioni stressanti è sicuramente una dote, ma attenti a non esplodere...

Bilancia: Da giorni litigate con il partner? A volte per fare pace è sufficiente saper disinnescare e fare un passo indietro.

Scorpione: Chiedere scusa e ammettere i vostri errori spesso è segno di coraggio. Dovreste farlo più spesso!

Sagittario: Oggi vi siete svegliati con la luna storta ed è meglio starvi alla larga, o vi sfogherete su poveri malcapitati...

Capricorno: Dopo una lunga attesa sentite che è tempo di spiccare il volo e uscire di casa. Siete pronti all’indipendenza?

Acquario: La gelosia sta corrodendo la vostra relazione? Chiedetevi perché non vi fidate del partner...

Pesci: Non lasciatevi abbattere da un periodo un po’ troppo impegnato. Presto arriveranno grandi soddisfazioni e il meritato riposo...

