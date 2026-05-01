Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri.

Ariete: Energia a mille e voglia di fare tutto subito. In amore però rallentate: non è una gara di velocità, attenti.

Toro: Al lavoro siete competitivi, ma vincere ogni discussione non vi aiuta a migliorare i rapporti ostili...

Gemelli: Piccole tensioni familiari? Sdrammatizzate con una battuta. Il vostro sorriso vale più di mille spiegazioni.

Cancro: Giornata primaverile perfetta per iniziare qualcosa di nuovo. Prima però finite le cose in sospeso!

Leone: Voglia di cambiamento nell’aria? Taglio di capelli o riordino della scrivania: partite da lì e fate una bella lista!

Vergine: Settimana bella dura: fate, producete, sistemate. Non rinunciate però all’amore: sorprendete con classe.

Bilancia: Al lavoro la pazienza e l’equilibrio sono la vostra arma segreta. Non tutti hanno i vostri tempi, accettalo!

Scorpione: Serata ideale per buon cibo e chiacchiere leggere con gli amici di una vita. La dieta oggi può aspettare.

Sagittario: In famiglia qualcuno vi osserva e vi prende come punto di riferimento. Siate morbidi, non muro di pietra.

Capricorno: Una spesa imprevista vi infastidisce più del previsto, ma nulla di grave. Ricordate che non tutto si controlla.

Acquario: Oggi mille idee e zero noia all’orizzonte. Attenzione solo a non dimenticare le chiavi (di casa e del cuore).

Pesci: Se in amore giocate con le parole, oggi meglio essere chiari. Non tutti leggono tra le righe come voi.

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