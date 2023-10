Cosa ci aspetta oggi, 4 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Avrete finalmente l’opportunità di dimostrare quel che valete, nel lavoro e in amore, così come in amicizia.

Toro – Iniziate a programmare l’avvio di nuovi, importanti, progetti. Ricordate di non tralasciare nessun dettaglio.

Gemelli – Trovare il proprio posto nel mondo non è semplice, ma voi sembrate finalmente averlo individuato.

Cancro – Non fatevi condizionare dall’atteggiamento critico di un familiare. Non prendetevela troppo e andate avanti!

Leone – Questa giornata vi regalerà sorprese inaspettate, soprattutto in ambito amoroso. Lasciatevi sorprendere!

Vergine – Discussioni e qualche difficoltà annebbiano il vostro buon senso: tirate fuori il vostro coraggio, avanti tutta!

Bilancia – State per affrontare un grande cambiamento? Affettivo o lavorativo, ricordate di dare sempre il meglio di voi.

Scorpione – State facendo fatica, ma va bene così: questo è il momento della ripartenza, a breve aspettatevi la discesa.

Sagittario – Sfruttate il momento per muovervi, spostarvi, fare quel viaggio o quella gita che stavate aspettando da tanto.

Capricorno – Carpe diem: non lasciatevi sfuggire nessuna opportunità nella giornata di oggi. Non si può mai sapere!

Acquario – Cercate di essere il più obiettivi possibile con voi stessi, mentire non vi aiuterà certo a migliorare e progredire.

Pesci – Giornata faticosa per voi dei Pesci, ancora una volta bisognerà mettere in ordine non pochi grattacapi.

